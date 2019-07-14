'Demokrasi Yolunda Darbeye Geçit Yok!'

AK Parti Nevşehir Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Üyesi Yücel Menekşe, yarın 3. yılını geride bırakacağımız 15 Temmuz hain darbe girişimi dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Menekşe,

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Başta tüm şehitlerimizin ruhları şâd, mekanları cennet olsun. Buradan tüm şehitlerimizi rahmet, saygı ve özlemle anıyorum. 15 Temmuz’da evinde rahat oturmaktansa ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millettir Türkiye. Bir memleketin yüzölçümü bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez. Dolayısıyla bir milleti millet yapan yüzölçümlü değildir ve Türk milleti büyüklüğünü, demokrasiye olan bağlılığını 15 Temmuz’da bütün dünyaya göstermiştir.



15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! O hain gecede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Milletimi meydanlara davet ediyorum.’ demesinin ardından kahraman milletimiz bir kez daha egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu hainlere gösterdi. Hain girişimciler, 27 Mayıs 1960’tan başlayarak, 22 Şubat,12 Mart, 28 Şubat ve 27 Nisan’da olduğu gibi hezimete uğrayarak şanlı bayrağımızı göklerden indiremediler, ezanımızı dindiremediler ve vatanımızı bölemediler.O gece 250 çift göz daha kapandı hayata. 250 ananın hıçkırıkları karıştı toprağa, 250 baba ağladı evladına. Vatanımız için can veren 250şehidimizi ve 2193 gazimizi bu millet hiçbir zaman unutmayacak. Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşımızı yazdıktan sonra “ Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.” dediği gibi bizlerin de şimdiki duası ‘Allah bir daha 15 Temmuz gibi hain bir girişimi bu millete yaşatmasın inşallah.’Sözlerime son vermeden önce tekrar vatanımız ve milletimiz için can vermiş şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.” dedi.