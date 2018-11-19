'Demokrasi Şölenimize katılan herkese teşekkür ederiz'

NEVŞEHİR(MHA) İki adayın yarıştığı ve Mustafa Çiftçi ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerinin ipi göğüslediği genel kurulun ardından açıklamalarda bulunan Şube Başkanı Mustafa Çiftçi, Demokrasi Şöleni’ne katılan, destek veren herkese teşekkür etti.

Başkan Çiftçi, “Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanlığımızın 4. Olağan Genel Kurulumuza katılarak bizleri onurlandıran; Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hasan Yalçın Yayla’ya, Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanlığımızı 10 yıl süreyle başarılı yapan Sayın Mustafa Özdemir’e, Ürgüp Belediye Başkanımız Sayın Fahri Yıldız’a, Tarım ve Orman İl Müdürümüz Sayın Okan Yılmaz’a, KYK İl Müdürümüz Sayın Mehmet Sürücü’ye, Ürgüp İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Savaş Özdemir’e, Derinkuyu İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yücel Irmak’a, Gülşehir İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yılmaz Ceylan’a, Sağlık-Sen Şube Başkanımız Sayın Hakan Gündüzpolat’a, Büro Memur-Sen Şube Başkanımız Sayın İsmail Ağamanalmaz’a, Genel Kurulumuza mesaj göndererek Demokrasi Şölenimizi kutlayan Sayın AK Parti Nevşehir Milletvekillerimize, Demokrasi Şölenimizin ardından bizzat Şube Başkanımızı, Yönetim Kurulu üyelerimizi arayarak tebrik eden tüm üyelerimize, bizleri bugünde yalnız bırakmayan herkese teşekkürü bir borç biliriz” dedi.