Demirer iftar sofralarına konuk olmaya devam ediyor

Köşektaş ve Avuç Köyü Köy Konağında verilen iftar yemeğine Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ve köy halkı katıldı. İftar yemeği vesilesiyle köy muhtarı ve halkıyla bir araya geldiklerini ifade eden Kaymakam Demirer, "Birlik ve beraberliklerin daha pekiştiği bu mübarek ayda sizlerle beraber olmaktan mutluluk ve onur duyuyorum. Rahmet ve bereketi bol olan ramazan ayında yapılan tüm ibadetlerinizi Allah kabul etsin" diye konuştu.

Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, iftarın ardından köy halkıyla sohbet ederek devletin kapısının her zaman vatandaşlara açık olduğunu kaydetti.