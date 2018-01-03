Demirer, huzurevi sakinlerinin yeni yılını kutladı

Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer huzur evi sakinlerine, "Sizlere gözümüz gibi bakmak istiyoruz, bakmaya çalışıyoruz. İmkânlarımız arttıkça, devletimiz yeni huzurevi binaları yapıyor, bina sayısını her geçen gün artırıyor. Binaların içindeki yaşama standartlarını en üst seviyeye çıkartmaya çalışıyor dedi.

Ziyaretten son derece memnuniyet duyduklarını belirten huzurevi sakinleri, kendilerini sık sık ziyaret ederek hal ve hatırlarını soran Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer’in yeni yılını kutlayarak, teşekkür ettiler.