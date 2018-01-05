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Demir’e Eğitime Bakış 2017 rapor kitabı sunuldu

Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir’e sendika genel merkezince hazırlanan eğitime bakış 2017 kitabını sundu.

05 Ocak 2018 Cuma 14:36
Demir’e Eğitime Bakış 2017 rapor kitabı sunuldu
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Şube başkanı Mustafa Özdemir’in yanı sıra, Başkan Vekili Ali Can Çağlak, yönetim kurulu üyeleri Fatma Aygün, Servet Bozkurt ve Yavuz Selim Yıldırım’ın da hazır bulundukları ziyarette konuşan Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Özdemir, “Eğitime bakış 2017 izleme ve değerlendirme raporumuzu bugün il milli eğitim müdürümüze sunmuş bulunuyoruz. Daha öncede sendikamız genel merkezi tarafından raporlar yayınlanmıştı. Burada amacımız yayınlanan veriler ışığında eğitimimize bir katı ve destek sağlamak istiyoruz. Referans alınan ve akademisyenlerin uzun uğraşlar sonucunda ortaya çıkardığı bu raporun ülkemiz eğitimine hayırlı olmasını diliyorum” ifadesinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, sunulan raporu inceleyeceğini belirtirken, Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Özdemir ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

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