Demir Fen Lisesini ziyaret etti

Okul Müdürü Rauf Denizer ve Müdür Yardımcıları eşliğinde idarecilerden Okul ve pansiyon ile ilgili genel bilgi alan Demir, 9.sınıfa başlayan öğrencilere hoş geldiniz diyerek yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

12.sınıf öğrencilerini sınıflarında ziyaret eden Demir, devletimizin verdiği bu imkânları en iyi şekilde değerlendirmeleri konularında öğrencilerimize tavsiyelerde bulunarak okulda ve pansiyonda zorlukla karşılaşıp karşılaşmadıklarını, pansiyonun hijyeni, temizliği, düzeni ve pansiyonda çıkan yemekler ile ilgili sıkıntıları olup olmadığı konusunda bilgi aldı.

Velilerin ve öğretmenlerinin kendilerinden beklentileri olduğunu söyleyen il müdürü Murat Demir, geleceğimizi teminatı olan gençlerimize devletimizi emanet edeceğimizi bunun bilincinde olarak çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

Ülke olarak 2023 hedeflerine ulaşmamız için en önemli gücümüz olan bugünün lise öğrencileri özellikle kodlama ve yazılım alanlarında yapacakları çalışmalar ile devletimizin ekonomik gelişmesine katkı sağlayacaklarına inandığını belirten Demir; yönetici, belletmen öğretmen ve çalışanlara teşekkür edip çalışmalarında başarılar diledi.