Değerler eğitiminde dijital hikaye kullanımı projesi tamamlandı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesinde yürütücülüğünü Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Becit İşçitürk’ün üstlendiği ve TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme programı kapsamında desteklenen “Değerler Eğitiminde Dijital Hikaye Kullanımı” isimli proje, tamamlandı.

Nevşehir ilinde görev yapan sınıf öğretmenlerine yönelik gerçekleştirilen proje, katılımcı 30 sınıf öğretmeni ve 11 uzmandan oluşan proje ekibi ile 2 hafta süren eğitim sonunda tamamlandı. Proje sonunda katılımcılar, kendi belirledikleri bir değer konusunu özgün bir dijital hikaye haline getirdi.

Kapanış ve Sertifika Töreni Düzenlendi

Kendi özgün dijital hikayesini başarı ile oluşturan katılımcılar için sertifika takdim töreni düzenlendi. Törene, NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ertan Özensel, proje yürütücüsü ve Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Becit İşçitürk, Nevşehir İl Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Saltık ile birlikte Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, projede görev alan NEVÜ akademisyenleri, projeye katılan öğretmenler ve ziyaretçiler katıldı.

Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Becit İşçitürk’ün sunumu ile başlayan törende proje ile ilgili bilgiler verilirken, hazırlanan dijital hikayelerden biri izleyicilerle paylaşıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ertan Özensel’in konuşmalarının ardından katılımcı öğretmenlere ve proje ekibine sertifikaları takdim edildi.