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Dedesinin evindeki televizyonu uyuşturucu karşılığında satan şüpheli yakalandı
Nevşehir’de uyuşturucu almak için dedesinin evinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.
Nevşehir 20.02.2020, 10:15 20.02.2020, 10:57
Nevşehir’de uyuşturucu almak için dedesinin evinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan B.Y. emniyetteki ifadesinde televizyonu uyuşturucu madde karşılığında sattığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Y.’ye Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı verildi.