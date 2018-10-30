DEAŞ terör örgütü bağlantılı Iraklı 1 kişi tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada DEŞA terör örgütü bağlantılı olduğu tespit edilen Irak uyruklu bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı grup içerisinde yer alan GSM numarasının tespit edilen Irak uyruklu I.M. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Irak uyruklu I.M. Hacıbektaş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.