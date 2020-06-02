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Damsa Barajı inşaat sebebiyle pikniğe kapalı
Ürgüp Belediyesi tarafından işletilen Damsa Barajı, rekreasyon projesi kapsamında ihaleyi alan yüklenici firmanın faaliyetleri devam ettiğinden baraj gölü çevresinin inşaat süresince pikniğe kapalı olacağı ifade edildi.
Nevşehir 02.06.2020, 16:37
Kovid-19 tedbirleri sebebiyle kapalı olan Damsa Barajı mesire yerinin, yeniden düzenlemesi yapılıyor.
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile piknik alanlarının kontrollü olarak açılması sebebiyle vatandaşların Damsa Barajına özellikle hafta sonları piknik yapmak için gelecekleri öngörülerek Ürgüp Belediyesi'nden yapılan duyuruda;