Damsa Barajı inşaat sebebiyle pikniğe kapalı

Kovid-19 tedbirleri sebebiyle kapalı olan Damsa Barajı mesire yerinin, yeniden düzenlemesi yapılıyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile piknik alanlarının kontrollü olarak açılması sebebiyle vatandaşların Damsa Barajına özellikle hafta sonları piknik yapmak için gelecekleri öngörülerek Ürgüp Belediyesi'nden yapılan duyuruda;

"Belediyemiz tarafından işletilen Damsa Barajında kır kahvesi yapımı,mescit, lavabo binalarının bakım ve onarım çalışmaları devam ettiğinden vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için özellikle hafta sonları tercih edilen baraj gölü çevresine bir süre daha giriş yapılamayacaktır. İhale süreci tamamlanarak inşaat çalışmaları bittiğinde Belediyemiz tarafından yapılacak düzenlemeler ve ilaçlama ile dezenfekte çalışmalarından sonra Damsa Barajı Rekreasyon alanı pikniğe açılacaktır." denildi.







