Daire Başkanı Rasim Arı, Adaylık için istifasını verdi

Rasim Arı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndaki görevinden ayrılırken yayınladığı mesajında"Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı olarak, kıymetli çalışma arkadaşlarımla birlikte 2015 yılından bugüne, ülkemiz için, Türkiye’nin yarınları için, gençlerimiz için sporumuz için birlikte yorulmak bilmeden canla başla çalıştık ve birlikte çok önemli işler başardık. Bu şerefli görev için Allah’a şükürler olsun.

Fakat şimdi veda zamanı. Bugün itibariyle, 7 Temmuz 2015 tarihinden bugüne yürütmekten şeref duyduğum Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı görevimden büyük bir hüzünle, ancak doğup büyüdüğüm memleketim Nevşehir’e hizmet etme sevdamın büyük heyecanıyla istifa ediyorum.

Bu veda sadece yeni bir başlangıcın ilk adımı, hizmet sevdamız baki. Bu veda, ülkem için, memleketim için yine büyük bir coşkuyla yine yorulmadan, yeni hizmetler verme sevdamızın sadece ilk adımı. Allah utandırmasın..." dedi.

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2018, 21:12