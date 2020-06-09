Daha Yeşil ve Temiz Bir Şehirde Yaşamak Bizim Elimizde

Nevşehir Belediyesi, Belediye Başkanı Rasim Arı’nın "Sağlıklı Bir Çevre, Temiz Bir Kent" sloganıyla Nevşehir’i Türkiye’nin en temiz şehri yapma hedefine ulaşabilmek için gerçekleştirdiği çevreci yatırımlarla ve başlattığı kampanyalarla çalışmalarını sürdürüyor.

Bir yandan çevre kirliliğinin önlenmesi ve atıkların geri dönüşüme kazandırılması amacıyla başlattığı geri dönüşüm kampanyası ile şehrin dört bir tarafına akıllı geri dönüşüm kutuları yerleştiren Nevşehir Belediyesi, bir yandan da mahallelerde başlattığı kampanyalarla çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmaya ve özellikle genç nesillere çevre bilincini aşılamaya çalışıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki 150 kişilik temizlik ordusu ile Nevşehirlilerin daha temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşayabilmeleri için 24 saat boyunca şehrin dört bir tarafında temizlik çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyesi, şehrin 3 bin farklı noktasında bulunan çöp konteyneri ve kutuları yerine, yerlere çöp atarak çevreyi kirletenlere karşı duyarlı vatandaşların desteklerini bekliyor.

Yaya kaldırımlarında, parklarda, yeşil alanlarda, cadde ve sokaklarda sigara izmariti ve çöpleri yerlere atan, kent mobilyalarına ve yeşil alanlara zarar verenlere karşı denetimlerin artırılacağını ve bu gibi davranışta bulunanlara en ağır idari para cezalarının uygulanacağını belirten belediye yetkilileri, “Çevre kirliliği konusunda toplumun en küçük birimi olan aileden, eğitimcilere, yerel yönetimlerden vatandaşlara kadar toplumun her kesiminden ve her yaştan insana çok büyük sorumluluklar ve görevler düşmektedir. Bu durumda; şimdi ve gelecek kuşakların temiz hava soluyabilmeleri, sağlıklı ve temiz su içebilmeleri, kırlarda çocuklarımızın rahatça oynayabilmeleri, topraklardan bol ve bereketli ürün alınabilmesi için bireylerin, tek tek ve örgütlü bir şekilde sorumluluklarını bilmeleri ve ona göre davranmaları gerekmektedir. Geleceğini düşünen herkes çevreyi temiz tutmalı ve korumalıdır. Çevreyi temiz tutmanın yolu bireysel sorumluluk duygusundan, çevre bilincinin oluşmasından, oluşturulmasından geçer. ”dedi.