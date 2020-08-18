Daha Temiz Bir Nevşehir İçin Mahallelerdeki Temizlik Kampanyası ve Hizmet Seferberliği Devam Ediyor

Nevşehir’i temizlik konusunda da Türkiye’nin örnek şehirlerinden biri yapma hedefiyle Belediye Başkanı Rasim Arı’nın başlattığı ‘Temiz Şehir Nevşehir’ kampanyası ile birlikte mahallelerdeki hizmet seferberliği devam ediyor. Kampanya çerçevesinde sabah erken saatlerde Sümer Mahallesi’nde toplanan belediye birimleri pırıl pırıl yapılan mahallenin altyapı ve üst yapı ihtiyaçlarını tespit edilerek gerekli çalışmaları başlattı.

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın büyük önem verdiği ve adeta ‘vatandaşlarla belediyenin kucaklaşma günleri’ olarak nitelendirdiği kampanya için çok sayıda belediye personeli sabah erken saatlerde Sümer Mahallesi’nde toplandı.

Belediyenin çeşitli birimlerinde görevli yaklaşık 200 personel ilk olarak mahallenin park ve sokaklarında temizlik çalışması yaptı.

Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı temizlik çalışmalarında ayrıca boş arazilerde iş makineleri yardımı ile temizlendi.

Fen İşleri, Destek Hizmetleri, Park ve Bahçeler, İtfaiye, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca mahallenin altyapı ve üstyapı konusundaki eksikliklerini tespit ederek gerekli bakım, onarım ve yenileme çalışmasını yaptı.



