Daha Güzel Bir Nevşehir İçin Belediye Ekiplerinin Gece Mesaisi

Çalışmalarını kısa sürede tamamlamak için sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar çalışan ekiplerin, Gazhane ve Belediye Caddesi’nde alt yapı çalışmaları sırasında çıkarttıkları paslı içe suyu boruları, basınca dayanıklı ve sağlıklı polietilen borularla değiştiriliyor.

Nevşehir Belediyesi tarafından bir süre önce başlatılan alt yapı ve üst yapı atağı sürüyor. İlk olarak yaz aylarında şehir merkezinde araç ve yaya trafiğinin en yoğun yaşandığı Lale Caddesi, Saatçi Hoca Caddesi ve Mustafa Parmaksız Caddesi’ni modern alt yapıya kavuşturarak sıcak asfalt serimi gerçekleştiren belediye ekipleri çalışmalarını şimdi de Hastane Caddesi (Gözlükcüler Caddesi), Tahmis Caddesi, Ada Sokak, Belediye, Gazhane ve Keçeciler Caddelerinde yoğunlaştırdı.

Bu bölgedeki esnafların mağdur olmamaları ve çalışmaların kısa sürede tamamlanması için büyük bir özveri ile çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ve Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatıyla sabahın erken saatlerinden başlayarak hafta sonu da olmak üzere gece yarısına kadar bu çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde kimi bölgelerde 30 kimi bölgelerde ise 50 yılı aşkın süredir içme suyu hattında kullanılan pik demir ve asbestli çimento boruları söken ekipler bunların yerine basınca dayanıklı ve sağlıklı polietilen borular döşüyor. Çalışmalar sırasında toprak altından çıkartılan paslı su boruları ise içe suyu konusunda şehrin yaşadığı problemi gözler önüne seriyor.

İçe suyu hattını ve abone bağlantılarını tamamen yenileyecek olan belediye ekipleri bir yandan da bu bölgelerde daha önce bulunmayan ve aşırı yağışlarda hem esnaflara hem de vatandaşlara mağduriyetler yaşatan yağmur suyu drenaj hattını imal ediyor.

Alt yapı çalışmalarının ardından yaya kaldırımlarını andezit doğal taşla baştan sona yenileyerek çevre düzenleme, peyzaj ve yeşil hat çalışması da gerçekleştirecek olan belediye ekipleri ardından bu bölgedeki araç trafiğinin olduğu yollarda sıcak asfalt çalışması yapacak.