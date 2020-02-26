Dağcılar Yunus Emre’nin 700. doğum yılı dolayısıyla Hasandağı’nda zirve yapacak

Aksaray AFAD İl Müdürlüğü, HASDAK Dağcılar Derneği ve Yeşil Doğa Derneği iş birliğiyle yapılacak olan tırmanışa Nevşehir, Niğde ve Kırşehir dağcıları da davet edilecek.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Aksaray İl Temsilciliği tarafından büyük mutasavvıf Yunus Emre’nin doğumunun 700. yılına dikkat çekmek için büyük bir tırmanış yapılacak. Etkinlik 28 Şubat-1 Mart tarihlerinde Hasandağı'nda yapılacak.

Yunus Emre’nin Aksaray ilinde yaşadığına vurgu yapmak için bu yıl etkinliği yapacaklarını aktaran Dağcılık Federasyonu Aksaray İl Temsilcisi İsmail Demirezen tarafından çevre illerden de sporcuların gelerek büyük katılımlı önemli bir etkinlik yapacaklarını söyledi.

Demirezen, "Bu sene federasyonumuz etkinliği çerçevesinde ilk kez kış tırmanışı yapılacak Yeşil doğa Derneğinin teklifiyle Afat il müdürlüğü ve Hasdak derneğinin işbirliğiyle Yunus Emre konusunda duyarlılığı artırmayı amaçladık bu yüzden bölgesel boyutta dağcılarımızı davet ederek tırmanış yapmayı hedefliyoruz.” dedi.

Bu seneki etkinliği 2 gün olarak planladıklarını açıklayan Demirözen, "28 Şubat’ta Sivil Savunma Günü dolaysıyla başlayacak olan etkinlik Hasandağı dağ evi civarında bir kamp alanımız var, 1 Mart’ta zirve için çadırlı kamp alanı oluşturacağız. Yapacağımız etkinlikte kamp alanımız 1600 metrede. Dağın yüksekliği yaklaşık 2500 metre. 4-5 saatlik bir tırmanışla zirveye ulaşabiliyoruz. 1 saat kadar zirvede dinlenip fotoğraf çektirdikten sonra geri dönüş yapacağız ve yaklaşık 3 saatte geri dönülebiliyor. Dışarıdan gelen misafirlerimize ikramda bulunuyoruz. Etkinliğimizi planladık, gerçekleştirmeyi umut ediyoruz." diye konuştu. Sezer Altunok