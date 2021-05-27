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Cüzdanını düşüren ailenin alışverişini polis yaptı
Nevşehir’de pazar alışverişini yapan bir ailenin cüzdanını kaybetmesinin ardından polis ekipleri kendi aralarında topladıkları para ile ailenin pazar alışverişini yaptı.
Nevşehir 27.05.2021, 13:22 27.05.2021, 14:54
Nevşehir’de pazar alışverişini yapan bir ailenin cüzdanını kaybetmesinin ardından polis ekipleri kendi aralarında topladıkları para ile ailenin pazar alışverişini yaptı.
Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay da ev hanımının yardımına koşan polislere teşekkür belgesi verdi.