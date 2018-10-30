Cumhuriyet Bayramı Nevşehir’de Coşkuyla Kutlandı

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, ilk olarak kutlama programı çerçevesinde Valilik Makamında düzenlenen Tebrikat Töreni’nde, tebrikleri kabul etti.

Daha sonra Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri, Gazi Stadı’nda devam etti. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Cumhuriyet Başsavcısı A. Kürşat Şahin, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Genel Meclis başkanı Süleyman Özgün, daire ve okul müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Kutlama töreninde; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, vatandaşların ve bayrama katılan öğrencilerin bayramını kutladı.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhuriyetimizin 95. Yıl dönümü münasebetiyle Cumhuriyet Bayramı Mesajının okunmasın ardından Nevşehir Valisi İlhami Aktaş konuşmasında;

“Kıymetli Nevşehirli Hemşerilerim! Hanımefendiler, beyefendiler, saygı değer öğretmenlerimiz, sevgili gençler, değerli çalışma arkadaşlarım ve çok kıymetli basın mensupları.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. Yıl dönümünü kutladığımız bu anlamlı günde enderin saygılarımla sizleri selamlıyorum.

19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak büyük fedakârlıklarla başlattığı milli mücadele Türk Milletinin inanç ve azmiyle başarıyla sonuçlanmış, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyetin ilanıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Atatürk’ün Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun idare Cumhuriyet idaresidir diyerek, ilan ettiği Cumhuriyet Türk Milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir.

Sevgili Gençler! Bu güzel devleti kurup bizlere armağan eden atalarımızın bizlerden tek isteği Cumhuriyetimizi her zaman koruyup geliştirmemizdir. Bu nedenle gelecekte bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olacak olan yani bu ülkenin gerçek sahibi olan siz gençlere düşmektedir.

Devletimiz ve ülkemiz Cumhuriyetin kuruluşundan beri iç ve dış hainlerin değişik roller altında yaptıkları saldırılarla daima yıpratılmaya çalışılmış, bu hainler PKK, DEAŞ, FETÖ gibi değişik adlarla ortaya çıkmışlar. Bunların ortak amacı bölgesinde önemli güç olan devletimizi zayıflatmak olmuştur. Silahla yapılamayan, başarılamayan girişimler bu gün ekonomi ile yapılmaya çalışılmaktadır. Ama bu beyhude uğraşlar devletimizin başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet büyüklerimizin isabetli ve kararlı duruşlarıyla bertaraf edilmektedir. Devletimiz ve ülkemiz Cumhuriyetin bizlere verdiği güç sayesindedir ki; uluslararası camiada önemli bir yere sahip olmuş ve yine ülkemiz dünyanın en saygın ülkelerinden biri haline gelmiştir.

Tarihimizin en büyük ve en kapsamlı çağdaşlaşmalar hamlesi olan Cumhuriyet, getirdiği yenilikler ve atılımlar ile Türk insanının ufkunu genişletmiş ekonomik, sosyal ve siyasal yaşantımızda görülmemiş bir dinanizm kazanmıştır.

Ülkemi bu gün sadece bulunduğu bölgede değil, dünyada sayılı ve güçlü devletlerarasına girmiştir. Bu gün İstanbul’da hizmete açılacak olan yeni Havalimanı, dünyanın en büyük Havalimanı olarak hizmet vermeye başlayacaktır. Bu sadece bir Havalimanı olarak değil ülkemizin, dünyanın en büyük havalimanına sahip olacak konuma gelmesi tüm milletimiz için, geleceğimiz için, ülkemiz için bir gurur abidesi olacağı gibi düşmanlarımıza ve halkımızı yeise düşünmek isteyenlere de verilmiş en güzel bir cevap olacaktır.

Cumhuriyetin 100. Yılı baz alınarak ortaya konan, 2023 hedefleri gerçekleştikçe bu millet hakkı olduğu gururu yaşatacaktır.

Devletin bize verdiği imkân ve fırsatları 95. Yıl dönümünü kutladığımız Türkiye Cumhuriyetini ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışarak, milletimizin nezdinde borcumuzu ödememiz gerekmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tük kahramanlarımızı saygıyla anıyor, tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum” dedi.

Program, törene katılan ekiplerin, resmigeçit töreni ile devam etti.

Protokol konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu. Halk oyunları ekiplerinin gösterilerinin akabinde Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı Jandarma At-Köpek Eğitimi Merkez Komutanlığı’nda (JAKEM) iz takip, devriye, mayın ve bomba arama, doğal afette canlı arama, kurtarma, narkotik ve psikotrop madde arama, keşif ve özel operasyon konularında eğitilen Alman, Hollanda ve Belçika ırkı köpeklerin gösterisi ilgiyle izlendi.

Tören, Vali Aktaş tarafından spor dallarında dereceye giren sporcu öğrencilere madalyaların verilmesi ile sona erdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95. yıl dönümü dolayısıyla akşam Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Eşi Songül Aktaş’ın ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Tesisleri Topuzluhan Restoranda düzenlenen resepsiyona; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Eşi Songül Aktaş ve oğlu Ahmet Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Cumhuriyet Başsavcısı A. Kürşat Şahin, Vali Yardımcıları Nevzat Sinan ve Hasan Erkal, , İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Belde Belediye Başkanları, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici, daire müdürleri, şehit yakınları ve gazileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.

Programa katılan tüm misafirleri ile sohbet eden Vali Aktaş ve Eşi Songül Aktaş, davetlilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı ve resepsiyona katılımlarından dolayı da teşekkür etti.

Şehit aileleri ve yakınları ile yakından ilgilenen Vali İlhami Aktaş ve Eşi Songül Aktaş, şehit ailelerinin istek ve taleplerini dinledi onlarla bir süre sohbet etti.