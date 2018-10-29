Cumhuriyet Bayramı Çelenk Sunma Töreni Yapıldı

28 Ekim 2018 Pazar günü saat: 13.00’de Cumhuriyetimizin 95. Yıldönümü kutlama törenleri kapsamında Hükümet Konağı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkan Vekili Oktay Şımarmaz, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Fatih Karababa, Vali Yardımcısı Aydın Abak, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, daire ve okul müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.
Törende Vali İlhami Aktaş, Atatürk Anıtı’na Çelenk sundu.
Tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.