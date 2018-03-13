Cumhurbaşkanına hakaretten 1 kişi tutuklandı

Nevşehir’de sosyal paylaşım sayfasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan çalışmada sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret konulu paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen H.S.’yi ikamet ettiği inşaatta yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.S. ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.