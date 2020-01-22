“Cumhurbaşkanımız tensip buyurursa göreve devam edeceğiz”

NEVŞEHİR(MHA) 14 belde de ilk kez yapılan kongrelerin ardından ilçe kongrelerinin Şubat ve Mart aylarında yapılmasının planlandığını belirten İl Başkanı Yanar, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensip buyurması halinde göreve devam edeceklerini dile getirdi.

Yanar, “Nevşehir’de ilk defa beldelerimizde kongreler yapıldı. Nüfusu 5 binin altında bulunan beldelerde kongreler yapılmıyordu. Beldelerimizde de bir sinerji, hareketlilik olsun istedik ve 15 beldemizin 14’ünde belde kongresi yaptık. Sadece Ortahisar beldemizde kongre yapamadık. Nedeni ise Ürgüp ilçe başkanımızın atanmasını bekliyoruz. O da atandı. En kısa sürede Ortahisar beldemizde de belde kongremizi yapacağız. Tüm ülke genelinde olduğu gibi Nevşehir’de de kongre sürecimiz devam ediyor. 27 Nisan tarihine kadar, Ramazan ayı öncesine kadar ilçe kongrelerimiz tamamlanacak. Bizim taslak planımıza göre Nevşehir’de ilçe kongrelerimizi Şubat ve Mart aylarında tamamlayacağız. İl kongresinin tarihini bizim belirlememiz mümkün değil. Genel merkezimizin bu konudaki kararını bekliyoruz. İl kongremiz Haziran’da olabilir, ya da Eylül ayında da olabilir. İl kongresine tek adayla girilecek. 4 ilçemizde ilçe başkanlarımız atandı. Biz görevimizin başındayız, Sayın Cumhurbaşkanımız tensip buyurursa görevimize devam edeceğiz. Biz adayız, devam ediyoruz demek hiçbir il başkanına yakışık almaz” dedi.