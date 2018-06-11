'Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı ve Cumhur İttifakını destekliyoruz'

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin Türkiye'ye ve tüm mazlum milletlere umut olmasını temenni ettiklerini ifade eden Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Başkanı ve MİP Üyesi Başkan Çiftçi, “Tüm ihanet ve düşman cephelerinin yıkılacağı, daha fazla ferah ve özgürlük döneminin başlayacağı bir milat olması yönünde iradelerimizi ortaya koyarak, bu minvalde Cumhur İttifakı'nı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı canı gönülden destekliyoruz. Milli ve manevi değerlerimize saldıranların her daim karşısında dimdik duracağız. Malımız ve canımız pahasına bu vatana sahip çıkacağız. Vatan, millet ve din düşmanlarına fırsat vermeyeceğiz. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde Cumhur İttifakını ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz” dedi.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)