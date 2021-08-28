Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay NEVÜ’de

Bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere hava yoluyla Nevşehir’e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı, Kapadokya Havalimanı’nda Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve protokol üyeleri karşıladı.

Nevşehir Valiliği’ni ve Nevşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek brifing alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay daha sonra Kapadokya Alan Başkanlığı’nda düzenlenen ‘Nevşehir Turizm Sektör Buluşmaları’ programında sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Bölge turizminin kalkınmasına yönelik yürütülen çalışmalara dair Kapadokya Alan Başkanlığı ve sektör temsilcilerinden bilgi alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay daha sonra Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Tafana Aşçılık ve İkram Hizmetleri Uygulama Tesisleri’nde verilen yemeğe katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı NEVÜ’ye gelişlerinde üniversite yönetimi ile birlikte karşılayan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, üniversite ve gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında kendilerine bilgi verdi.

Üniversitenin eğitim-öğretim ile birlikte şehir ve paydaşlarıyla yürüttükleri çalışma ve projelerin kayda değer olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rektör Aktekin ve yönetimine başarılı çalışmalarının devamı temennisinde bulundu.