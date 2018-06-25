Cumhurbaşkanı Erdoğan Nevşehir’de yüzde 68 oy aldı

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem milletvekilliği seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nevşehir’de 125 bin 450 oy aldı.

24 Haziran Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem milletvekilliği seçimlerinin sonucunda Nevşehir’de 210 bin 901 seçmenden 189 bin 162’si sandık başına gitti. 184 bin 287 geçerli oylardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 125 bin 450 oy alırken diğer adaylar Muharrem İnce 40 bin 2, Meral Akşener 15 bin 649, Selahattin Demirtaş 954, Temel Karamollaoğlu bin 856 ve Doğu Perinçek ise 376 oy aldı.

Nevşehir’de Cumhurbaşkanlığı için kullanılan oylardan 4 bin 878’i ise geçersiz sayıldı.

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2018, 10:55