Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya 3.sü Altınyıldızlıları Kutladı

04 Nisan 2018 tarihinde Paris’ de düzenlenen 24. ISF Dünya Okul Sporları Kros Şampiyonasında Altınyıldız Liseleri takımı Dünya üçüncüsü olmuş, Fransa’da Ayyıldızlı bayrağımızı dalgalandırmıştı.

İSF Dünya Okul Sporları Kros Şampiyonasında Ülkemizi temsil eden Altınyıldız Koleji takımı Nevşehir ve Türk Spor tarihinde bir ilke daha imza atmıştı.

Anıl Kalaycı Bireysel sıralamada Dünya 3.sü,Altınyıldız Koleji Lise Atletizm takımı ise Takım Dünya 3.sü olmuştu.

Şampiyon Altınyıldız Lise takımı,Ömer Şen,Anıl Kalaycı, Erdem Öz Burhan Görüroğlu ve Murat Yalçınkaya ‘dan oluşmuştur.

Cumhurbaşkanımıza verdiği destekten dolayı teşekkür eder, Ülkemizi ve Nevşehir´i başarıyla temsil eden Altınyıldız Koleji yönetici, teknik heyet ve sporcularımızı kutlarız.