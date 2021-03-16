Cumhur İttifakı Nevşehir'de dimdik ayakta

NEVŞEHİR(MHA) Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı İlhan Kaya ve beraberindeki heyet geçtiğimiz günlerde İl Başkanlığına seçilen Ali Kemikkıran ve yönetimine ayrıca Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretlerde İl Başkanı Kemikkıran ve Merkez İlçe Başkanı Yiğitarslan'a, yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar dileyen MHP İl Başkanı İlhan Kaya, MHP'de 18 Mart Perşembe günü yapılacak olan büyük kongre hazırlıklarıyla da ilgili bilgiler verdi.

AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran ve Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan ziyaretlerinden dolayı MHP İl Başkanı İlhan Kaya, Merkez İlçe Başkanı Gökhan Göğdemir ve heyettekilere teşekkür ettiler.