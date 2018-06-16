Cumhur İttifakı Bayramlaştı

Nevşehir Belediyesi Hanım Konağı bahçesinde düzenlenen bayramlaşmada , AK Parti Nevşehir Milletvekili ve 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Mustafa Açıkgöz, AK Parti Nevşehir Milletvekili Murat Göktürk, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili adayları Yücel Menekşe, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, MHP Nevşehir İl Başkanı İlhan Kaya, 27. Dönem MHP Nevşehir Milletvekili Adayları: Mehmet Varol, Sait Yüksel, Fazlı Koç ile bayramlaşarak bir süre sohbet ettiler.