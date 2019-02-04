Cumartesi günü meydana gelen kazanın trafik raporu ortaya çıktı

Raporda, 34 RP 9826 plakalı aracın kazaya neden olduğu belirtildi. Kazanın ardından olay yerine gelen trafik ekiplerinin tuttuğu rapor şu şekilde: “Sürücü Yaşar A. 34 RP 9826 plakalı aracıyla Zübeyde Hanım Caddesi Beğendik kavşak istikametinden Avanos istikametine seyir halinde iken Şifa Köprülü Kavşak altı geçit giriş kısmına geldiğinde kendi seyir yönüne göre, sağ şeritte ilerleyen Kadir Taha B. sevk ve idaresindeki 50 AE 808 plakalı aracın ve kendi seyir yönüne göre, ön kısımda ilerleyen Osman G. idaresindeki 50 FR 770 plakalı araçların arasından şerit izleme ve değiştirme kurallarına aykırı hareket ederek geçmek istediği esnada aracın sağ ön kısımlarıyla 50 AE 808 plakalı aracın sol arka kısımlarına çarpması ve direksiyon hakimiyetini kaybederek sol ön kapı kısımlarıyla da 50 FR 770 plakalı aracın sağ ön kapı kısımlarına çarpması, çarpmanın etkisiyle 50 FR 770 plakalı aracın orta refüje çıkarak refüjdeki 12 adet ağaca ve bir adet aydınlatma direğini devirmesi neticesinde 3 araçlı yaralanmalı ve ağır maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Kaza sonrası 34 RP 9826 plakalı araç çarpma noktasından yaklaşık 200 metre ileride durabilmiştir.” Kazada ölü ya da ağır yaralanan olmamıştı.

Haber: Alpaslan Körükcü

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