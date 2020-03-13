Cuma Namazı Öncesinde Camiler Dezenfekte Edildi

Nevşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun bir şekilde kullandığı otobüs terminali, parklar, dinlenme alanları, kültürel ve spor tesisleri gibi birçok noktada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı biyosidal ürünler ile dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştiriyor.

Ekipler özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı otobüs terminali, parklar, duraklar, halk otobüsleri, dinlenme alanları, kültürel ve spor tesisleri gibi birçok noktada püskürtmeli ve buharlı dezenfeksiyon makineleri ile bakteri, virüs ve mikropların direnç kazanmasını engelleyen dezenfeksiyon işlemi yapıyor.

Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel bir ekip, bugün Cuma namazı öncesinde il merkezindeki tüm camilerde buharlı dezenfeksiyon makineleri ile bakteri, virüs ve mikropların direnç kazanmasını engelleyen dezenfeksiyon işlemi yaptı.

Nevşehir Belediyesi yetkilileri, kapalı alanlarda, kamu kurumlarında ve toplu taşıma araçlarında bulaşıcı hastalıklara neden olan mikroorganizmalara karşı programlı olarak dezenfeksiyon çalışmasını sürdürüleceğini açıkladı.