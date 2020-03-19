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Cuma günü camiler kapalı tutulacak ve cuma namazı için sela okunmayacak
Diyanet İşleri Başkanlığınca yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında yarın ve miraç kandilinin idrak edileceği cumartesi gecesi camilerin kapalı tutulması kararlaştırıldı.
Nevşehir 19.03.2020, 16:22
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzasıyla müftülüklere gönderilen yazıda, insanın can güvenliğini sağlamanın İslam'ın ana gayelerinden biri olduğu belirtildi.
"Zararı önlemek, fayda sağlamaktan daha önemlidir" kuralının İslam hukukunun temel ilkeleri arasında bulunduğu vurgulanan yazıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili tedbirler kapsamında çeşitli kararlar alındığı hatırlatıldı.
İl müftülüklerine gönderilen yazıda, şunlar kaydedildi:
"Ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla kamu kurum ve kuruluşları, Kur'an kursları ve yurtlarda bulunan mescitler de dahil olmak üzere cuma günü ve kandil gecesi camilerimiz kapalı tutulacak ve cuma namazı için sela okunmayacaktır."