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Çöpler Artık Gece Toplanacak
Nevşehir Belediyesi tarafından 28 Temmuz Salı gününden itibaren yeraltı ve yerüstü çöp konteynerlerindeki çöplerin gece toplanacağı bildirildi.
Nevşehir 29.07.2020, 09:59
Konuyla ilgili olarak Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yaz aylarında çöplerin gündüz saatlerinde toplanmasından dolayı çöp konteynerlerinde meydana gelen kötü koku ve gece saatlerinde konteyner kenarlarına bırakılan çöplerin sokak hayvanları tarafından dağıtılması nedeniyle çöplerin gece toplanmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
Zamanından önce çıkartılan çöplerin kirliliğe neden olduğunu belirten belediye yetkilileri çöplerin sağlam çöp torbalarına konarak konteynerlere atılması ve cadde sokaklarda çöp toplama işlemi yapıldıktan sonra kesinlikle yaya kaldırımlarına ve apartman önlerine çöp bırakılmaması konusunda vatandaşları uyardı.