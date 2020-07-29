Çöpler Artık Gece Toplanacak

Konuyla ilgili olarak Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yaz aylarında çöplerin gündüz saatlerinde toplanmasından dolayı çöp konteynerlerinde meydana gelen kötü koku ve gece saatlerinde konteyner kenarlarına bırakılan çöplerin sokak hayvanları tarafından dağıtılması nedeniyle çöplerin gece toplanmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

28 Temmuz Salı gününden itibaren tüm yeraltı ve yerüstü çöp konteynerlerindeki çöplerin gece saat 21.00-05.00 arasında toplanacağını kaydeden yetkililer vatandaşların çöp toplama için belirlenen saatlere riayet etmeleri, çöplerini akşam 19.00-21.00 saatleri dışarı çıkarmaya özen göstermelerini istedi.

Zamanından önce çıkartılan çöplerin kirliliğe neden olduğunu belirten belediye yetkilileri çöplerin sağlam çöp torbalarına konarak konteynerlere atılması ve cadde sokaklarda çöp toplama işlemi yapıldıktan sonra kesinlikle yaya kaldırımlarına ve apartman önlerine çöp bırakılmaması konusunda vatandaşları uyardı.