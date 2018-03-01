Çöp toplamada teknolojik yenilik önemli kazançlar sağlıyor

Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından, şehrin değişik merkezlerinde toplam 5 metreküp depolama alanına sahip 328 Akıllı Yeraltı Çöp Konteynerlerinin kullanıma alınmasıyla birlikte, çöplerin çevre kirliliği oluşturmaksızın toplanması sağlanıyor.

Şehir merkezinde çöplerin Akıllı Yeraltı Çöp Konteynerleriyle toplanması uygulamasını başarı ile yürüten Nevşehir Belediyesi, bu uygulamayla çöplerin çevre kirliliğine neden olmasının yanı sıra, çöplerin etrafa rastgele dökülmesiyle birlikte çevreye yayabileceği kötü koku başta olmak üzere sinek, böcek ve haşerelerin üremesinin de önüne geçilmesini sağladı.

KONTEYNERLER GPS SİSTEMİ İLE DONATILDI

Hafta içerisinde 30-40 ton, hafta sonlarında da 40-50 ton çöpün toplandığı Akıllı Çöp Konteynırlarının tamamı, her türlü hava şartlarında yer ve zaman bilgileri sağlayan uzay tabanlı uydu navigasyon sistemi(GPS) ile donatıldı.

GPS SİSTEMİ,ÇÖP TOPLAMA İŞLEMLERİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Sistem yardımıyla, konteynırın çöple dolu ,yarı dolu veya boş olduğunu belirleniyor ve elde edilen bu bilgi, anında çöp toplama merkezine aktarılmak suretiyle işlemlerin bu bilgiler ışığında yerine getirilmesi sağlanıyor.

GPS ile ayrıca konteynere bırakılabilecek yanıcı madde, ortamın ısı değerini yükselttiği için anında , Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bilgisayar sistemine iletiliyor ve gereken önlemlerin alınması sağlanıyor.