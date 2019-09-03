Coğrafi İşaretli Nevşehir Kabak Çekirdeği" toplantısı 4 Eylül'de...

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş ,Coğrafi İşareti tescil edilen Nevşehir Kabak Çekirdeği hakkında açıklamada bulundu.

NTB Başkanı İbrahim Salaş Açıklamasında; "Nevşehir Ticaret Borsası'nın uzun ve meşakkatli çalışmaları sonucunda ilimizin en önemli tarımsal ürünü olan Nevşehir kabak çekirdeğinin orijinalini koruma altına almak üretimi ve ticaretini yapan çiftçi ve esnafımızı korumak ve denetlenebilir değerini artırmak amacı ile ve ilimiz adına bu ürünün marka değerini yükseltmek için coğrafi işaret başvurusu yapmış ve bu ürünümüzü coğrafi işaretli olarak tescil edilmiştir. İlimizde coğrafi işaret alan ilk ve tek ürün Nevşehir kabak çekirdeği olmuştur" dedi.

Başkan Salaş açıklamasının devamında şunları söyledi; 'Coğrafi işaret tescilli kabak çekirdeği ürününün, alımından satımına, üreticisinden pazarlanmasına, marka değerinden kalitesine kadar bütün konuların anlatıldığı ve tüccarlarımızın bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği konularının görüşüldüğü, uzman ekibimizin katılımıyla düzenleyeceğimiz "Coğrafi İşaretli Nevşehir Kabak Çekirdeği" konulu bilgilendirme toplantımıza tüm Borsamız üyelerini bekliyoruz" dedi.

"Coğrafi İşaretli Nevşehir Kabak Çekirdeği" konulu toplantı, 4 Eylül 2019 Çarşamba günü, saat : 11:00'de, Nevşehir Ticaret Borsası konferans salonunda yapılacağı belirtildi.