Coğrafi İşaretli Nevşehir Kabak Çekirdeği" toplantısı 4 Eylül'de...

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş ,Coğrafi İşareti tescil edilen Nevşehir Kabak Çekirdeği hakkında açıklamada bulundu.
Başkan Salaş açıklamasının devamında şunları söyledi; 'Coğrafi işaret tescilli kabak çekirdeği ürününün, alımından satımına, üreticisinden pazarlanmasına, marka değerinden kalitesine kadar bütün konuların anlatıldığı ve tüccarlarımızın bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği konularının görüşüldüğü, uzman ekibimizin katılımıyla düzenleyeceğimiz "Coğrafi İşaretli Nevşehir Kabak Çekirdeği" konulu bilgilendirme toplantımıza tüm Borsamız üyelerini bekliyoruz" dedi.
"Coğrafi İşaretli Nevşehir Kabak Çekirdeği" konulu toplantı, 4 Eylül 2019 Çarşamba günü, saat : 11:00'de, Nevşehir Ticaret Borsası konferans salonunda yapılacağı belirtildi.