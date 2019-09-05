"Coğrafi İşaretli Nevşehir Kabak Çekirdeği" Bilgilendirme Toplantısı

Nevşehir Ticaret Borsası tarafından "Coğrafi İşaretli Nevşehir Kabak Çekirdeği" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Coğrafi işaretle koruma altına alınan Nevşehir'in en önemli tarımsal ürünü olan Kabak Çekirdeği'nin bundan sonraki süreçte, ürünün alımından satımına, üreticisinden pazarlamasına, marka değerinden kalitesine kadar, bütün konuların anlatıldığı ve Kabak çekirdeği tüccarlarının bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği konularının görüşüldüğü toplantıda masaya yatırıldı.

Nevşehir Ticaret Borsası'nın uzun ve meşakkatli çalışmaları sonucunda, İlimizde coğrafi işaret alan ilk ve tek ürün olan "Nevşehir Kabak Çekirdeği" sektör temsilcilerine, “Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Mevzuatı" Ankara Patent'ten gelen hukukçular tarafından anlatıldı.

Ankara Patent Hukuk Biriminden Av. Cansu Çakma ve Av. Ezgi Oruç tarafından, İlimizin en önemli tarımsal ürünü olan, Coğrafi işaret tescilli Nevşehir Kabak Çekirdeği'nin orijinalini koruma altına almak, üretimi ve ticaretini yapan çiftçi ve esnafımızı korumak ve denetlenebilirliğini artırmak amacı ile "Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Mevzuatı ve Amblemin Kullanımı" ile “Coğrafi İşaretleri Tescil Ettirenin Hak ve Sorumlulukları” hakkında bilgi akışı sağlandı.

Ayrıca, Coğrafi İşaret Nedir, Yöreye özgü ürünlere Coğrafi İşaret alınmasının önemi ve bu ürünlere ekonomik katkısı, alınan coğrafi işaretlerin kullanımının yaygınlaştırılması, Coğrafi İşaret Ve Geleneksel Ürün Adı Amblemleri, Amblemin Kullanımı ve Coğrafi İşaretin kullanımı için hangi yolların izleneceği konularında katılımcılara bilgiler aktarıldı.

Toplantıda genel olarak katılımcılar, Nevşehir Kabak çekirdeğinin nasıl Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı korumasına sahip olabileceği, bu korumaların nasıl sağlanabileceği, koruma sağlandıktan sonraki hak ve sorumluluklarının neler olduğu ile bu ürünlerin en iyi şekilde nasıl satışının yapılabileceği konusunda bilgi sahibi oldular.

Nevşehir Ticaret Borsası konferans salonunda düzenlenen toplantıya Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Borsa Yönetimi, Genel Sekreter Uğur Aydoğan, Ziirat Mühendisi Ayşenur İrfan, Gıda Teknikeri Ayşe Çiğdem Atabilen ve Kabak çekirdeği sektör temsilcileri ile tüccarlar katıldı.

Toplantı sonunda bir açıklama yapan Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Coğrafi İşareti tescil edilen Nevşehir Kabak Çekirdeği hakkında şunları ifade etti; Lezzeti ile damaklarda hoş bir tat bırakan ,yerli ve yabancı tüm insanların beğenerek yedikleri Kabak Çekirdeği 30.10.2017 tarihinden itibaren korunmak üzere 11.02.2019 tarihinde Nevşehir Kabak Çekirdeği adı altında Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiştir, Nevşehir’imizin lezzeti tescillenmiş ve koruma altına alınmıştır. Kalitemiz ve lezzetimizin sürekliliğinin devamı konusunda özellikle Kuruyemiş sektöründe hizmet veren, Nevşehirli Esnafımıza, Kabak Çekirdeği alım ve satımı ile uğraşan Tüccarımıza,üreten çiftçimize büyük görevler düşmektedir. Bu büyük sorumlulukta bizlere düşen görev Türk Patent Enstitüsü’nün belirlediği standartlarda ekim, üretim ve satış yapılmasıdır.

Açıklamasının devamında konuşan Salaş, 2019 tarihinden itibaren kurumumuz tarafından altyapı çalışmalarımız başlamıştır, standartlara uygunluğun denetimi aşamasında Nevşehir Ticaret Borsası, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Nevşehir Ziraat Odası Başkanlığından oluşturulan komisyonca ekim ve hasat dönemi olmak üzere yılda 2 defa denetim yapılacaktır.

6769 sayılı Sınai mülkiyet kanununun 49 uncu maddesi, Kanunun Uygulanmasına dair yönetmeliğin 45 inci maddesi ve Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün adı amblem yönetmeliği kapsamında denetim gerçekleşecektir.

”Nevşehir Kabak Çekirdeği “ ürünün adı olup, bu adla ürün üzerinde kullanıldığında, beraberinde Coğrafi İşaret amblemi kullanılması zorunlu tutulmuştur..." dedi.