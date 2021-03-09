Çocuklar yaşadıkları şehri boyayarak tanıyacak

Nevşehir Belediyesi çocukların yaşadıkları şehri boyayarak tanımaları için Boyama Kitabı Seti hazırladı. Rengârenk boyama kalemleri ile dağıtılacak olan boyama kitapları ile birlikte birde ödüllü boyama yarışması düzenlendi.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, çocuklar için hazırlanan boyama kitaplarının basımı tamamlandı. Önümüzdeki günlerde Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın okul ziyaretlerinde ve mahalle gezilerinde çocuklara dağıtılacak olan boyama kitapları ile birlikte ayrıca çocuklara rengârenk boya kalemleri hediye edilecek. Nevşehir kimliğini ön plana çıkaran kitap, çocukların yaşadıkları şehrin kültürel zenginliklerini eğlenerek çok daha iyi tanımalarını sağlayacak. Kitapta Kayaşehir’den Nevşehir Kalesi’ne, Peribacalarından balonlara, Kurşunlu Cami’den Damat İbrahim Paşa’ya kadar Nevşehir’in değerlerine ait resimlerin boyamaları bulunuyor. Kitabın çocuklara tarihi, doğası ve kültürü ile yaşadıkları kenti tanıtmak ve sevdirmek, renk uyumu ve seçme yeteneği kazandırmak amacı ile hazırlandığını kaydeden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, kitabın girişinde bulunan mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Sevgili çocuklar, öyle güzel bir şehirde yaşıyoruz ki. Eminim sizler de bunun farkındasınızdır. Peribacalarımız, balonlarımız, atlarımızŞehrimizin gözbebeği Kayaşehir’imiz ile çok çeşitli renkleri içimizde barındırıyoruz. Bizler her ne kadar bu renklere hayranlık duysak da sizlerin bakışıyla şehrimizin nasıl renkleneceğini de çok merak ediyoruz. Bu boyama kitabında şehrimizdeki bir çok yerin görseline yer verdik. Şimdi sıra sizde. Alın elinize boya kalemlerinizi, dilediğiniz renge boyayın gördüğünüz güzellikleri. Sizler, bizim umudumuzsunuz.”

“Kitap İle Birlikte Ödüllü Boyama Yarışması Başlatıldı”

Bu arada hazırlanan kitabın dağıtım aşaması ile birlikte Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından birde ödüllü boyama yarışması başlatıldı. Yarışma kapsamında Anaokulu, İlkokul 1 ve 2. sınıf yaş grubundaki çocuklardan resim kâğıtlarına Kayaşehir’in resmini çizmeleri istendi. Resimlerin arkasına ad, soyadı ve velilerinin telefon numarasını yazacak olan çocukların resimleri kentteki çeşitli okullarda görev yapan Resim Öğretmenlerinden oluşacak bir komisyon tarafından değerlendirilecek. Değerlendirme sonunda 1. olan resim sahibine laptop, ikinciye tablet, üçüncüye saat ve ilk 50 dereceye girenlere sürpriz hediyeler verilecek.

Yarışma için velilerin 10 Haziran 2021 tarihine kadar çocuklarının yaptıkları resimleri Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekiyor.