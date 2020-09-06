Çocuklar ve Yetişkinler İçin Açık Havada Sinema Keyfi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sanat İçin Yola Çık Kültür ve Sanat Derneği'nin ortak projesi olan "Gezen Sinema Tır'ı" Türkiye’nin çeşitli illerinin ardından Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Nevşehir’de mahalleleri gezmeye başladı.

İlki Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki İstiklal Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik öncesinde Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Müzik Topluluğu bir konser verdi.

Türk Sanat ve Türk Halk Müziğinin sevilen eserlerini seslendiren Müzik Topluluğu üyelerinin konserinin ardından Gezen Sinema Tırı önüne kurulan dev ekranda çocuklar için Kral Şakir isimli animasyon filmi gösterildi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki çocukların kahkalarla izledikleri animasyon filminin ardından ise Türk sinemasının son dönemdeki en beğenilen filmlerinden biri olan ‘Dağ 2’ filmi ekrana yansıtıldı.

Etkinliğin gerçekleştirildiği alana vatandaşların ve çocukların maskesiz girişlerine izin verilmezken katılımcıların Kovid-19 tedbirleri nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oturmaları sağlandı.

Gezen Sinema Tırı 6 Eylül Pazar günü akşam saat 18.30’da Sümer Mahallesi’nde olacak.