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‘Çocuklar Üşümesin’ Diyen Başkan Arı’dan Nevşehirlilere Çağrı
Nevşehir’deki ihtiyaç sahibi çocuklar için geçtiğimiz yıl başlattığı kampanya ile binlerce çocuğa ulaşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, bu yılda “Şehirde bir tek evladımız dahi boynu bükük kalmasın, soğuktan hasta olsun istemiyorum” diyerek yeni bir kampanyanın startını verdi.
Nevşehir 05.01.2021, 09:15
Belediye Başkanı Rasim Arı, kendisine ait sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulunarak Nevşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için mont ve bot yardımı yapacaklarını açıkladı.
Belediye Başkanı Rasim Arı’nın öncülük ettiği kampanyaya destek vermek isteyenler Nevşehir Belediyesi’ndeki Turkuaz Masa’ya başvurabilecekler.
Arı’nın geçtiğimiz yıl da gerçekleştirdiği kampanyaya Nevşehir’in yanı sıra Türkiye’nin çeşitli illerinden ve yurt dışından çok sayıda kişi destek olmuş ve bu sayede binlerce çocuğa kışlık bot ve mont dağıtılmıştı.