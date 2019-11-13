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Çocuklar için daha güvenli oyun parkları yapılıyor
Parklardaki Oyun Gruplarında Oluşabilecek Kazalara Karşı Çocuklarin Korunabilmeleri Adına Oyun Gruplarının Zeminlerine Kauçuk Esnek Zemin Kaplaması Yapılıyor.
Nevşehir 13.11.2019, 15:16
Parklardaki oyun gruplarında oluşabilecek kazalara karşı çocukların korunabilmeleri adına oyun gruplarının zeminlerine kauçuk esnek zemin kaplaması yapılıyor.
Yaz aylarında Nevşehir’in çeşitli mahallelerindeki birçok parkın zeminini kauçuk ile kaplayan ekipler yeni oluşturduğu parklarda da kauçuk zemin uygulamasını gerçekleştiriyor.
Yapılacak olan çalışmalar ile birlikte önümüzdeki yıl Nevşehir’de zemini kauçuk kaplama olmayan hiçbir park kalmayacak.
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