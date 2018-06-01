Çocuk istismarcısı tutuklandı

Nevşehir’de çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan bir kişi polis memurunun dikkati sayesinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 21 Mayıs tarihinde çocuğun cinsel istismarı olayına karıştığı iddiası ile aranan ve aynı gün araca binerek kaçan şüpheli B.Ş. aradan geçen kısa zaman sonra aynı araç içerisinde polis memurunun dikkati sayesinde yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan B.Ş. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.