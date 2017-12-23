ÇKS kayıtlarında son gün 31 Aralık

Konuyla ilgili olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Okan Yılmaz, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızca, olası çiftçi mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, 30 Haziran 2017 tarihinde biten 2017 yılı üretimi Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) yapılacak olan çiftçi başvuruları 31 Aralık 2017 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu nedenle başvuruda bulunamayan üreticilerimizin başvurularını yapması veya eksik beyan veren üreticilerin kayıtlarında düzeltme yapabilmeleri için İl ve İlçe Müdürlüklerimize 31 Aralığa kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir' diyerek Doğal afetlerden zarar gören üreticiler için ÇKS başvurusunun zorunlu olduğu, İl/İlçe Hasar tespit Komisyonu kararları gereğince belirlenen ürünler bazında % 30 ve üzerinde zararı bulunan üreticilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi borçlarının ertelenmesinin mümkün olacağı ve il genelinde devam eden bu borç erteleme çalışmalarından yararlanacak üreticilerin varsa hatalı kayıtlarını güncellemeleri gerektiğini söyledi.