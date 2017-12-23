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ÇKS kayıtlarında son gün 31 Aralık

16 Aralık 2017 tarih ve 30272 Sayılı resmi Gazetede Yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair yönetmelik gereğince 2017 yılı üretimi Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 31 Aralık 2017 tarihine kadar uzatıldı.

23 Aralık 2017 Cumartesi 14:57
ÇKS kayıtlarında son gün 31 Aralık
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Konuyla ilgili olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Okan Yılmaz, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızca, olası çiftçi mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, 30 Haziran 2017 tarihinde biten 2017 yılı üretimi Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) yapılacak olan çiftçi başvuruları 31 Aralık 2017 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu nedenle başvuruda bulunamayan üreticilerimizin başvurularını yapması veya eksik beyan veren üreticilerin kayıtlarında düzeltme yapabilmeleri için İl ve İlçe Müdürlüklerimize 31 Aralığa kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir' diyerek Doğal afetlerden zarar gören üreticiler için ÇKS başvurusunun zorunlu olduğu, İl/İlçe Hasar tespit Komisyonu  kararları gereğince belirlenen ürünler bazında % 30 ve üzerinde zararı bulunan üreticilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi borçlarının ertelenmesinin  mümkün olacağı  ve il genelinde devam eden bu borç erteleme çalışmalarından yararlanacak üreticilerin varsa hatalı kayıtlarını güncellemeleri  gerektiğini söyledi.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

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