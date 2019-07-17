Cinsel istismar suçundan aranan şüpheli yakalandı

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde çocuğun cinsel istismarı suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Acıgöl ilçesinde polis ekipleri tarafından çocuğun cinsel istismarı suçundan hakkında arama kararı bulunan ve hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan U.U. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen U.U. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2019, 13:26