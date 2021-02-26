Cinsel istismar suçundan aranan şahıs tutuklandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından çocuğun cinsel istiasmarı suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından Derinkuyu’da çocuğun cinsel istismarı suçundan kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan A.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.Ç. tutuklanarak Kayseri Çocuk Cezaevine gönderildi.