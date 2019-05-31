Nevşehir’de cinsel içerikli ilaç satan iş yerine operasyon düzenlendi.

Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ortak operasyonda Nevşehir Lale Caddesinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonrasında iş yerinden 153 adet cinsel içerikli sprey, 59 kutu cinsel içerikli hap, 49 adet cinsel içerikli krem ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan iş yeri sahibi A.T.’ye kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satmak, Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet etmek suçlarından adli işlem yapıldığı öğrenildi.