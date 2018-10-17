Çiftçi ve yönetiminden MHA’ya ziyaret

NEVŞEHİR(MHA) Ziyarette Eğitim-Bir-Sen şube başkanlığı olağan kongre süreci ve çalışmalarıyla bilgiler aktaran Şube başkan adayı Mustafa Çiftçi, basın yayın kuruluşlarının bu sürecin en doğru şekilde kamuoyuna aktarılması aşamasında büyük bir önem taşıdığını dile getirdi.

Manşet Haber Ajansı imtiyaz sahibi ve yazı işleri müdürü, gazeteci Ali Çamur ziyaretlerinden dolayı Mustafa Çiftçi ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederken, olağan genel kurul sürecinde kendilerine başarılar diledi.