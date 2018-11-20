Çiftci önce mazbatasını, sonra görevi Özdemir’den teslim aldı

Hafta sonunda yapılan Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şubesi olağan genel kurulunda beraberindeki yönetim kurulu ile göreve seçilen Mustafa Çiftci, mazbatasını aldıktan sonra görevi 10 yıl süreyle şube başkanlığı yapan Mustafa Özdemir’den teslim aldı.

Çiftci önce mazbatasını, sonra görevi Özdemir’den teslim aldı
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NEVŞEHİR(MHA) Çiftci ve beraberindeki yönetim kurulu önce Nevşehir Adliyesine, Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanına giderek mazbatalarını aldılar.

Ardından Şube Başkanlığına geçen Çiftci ve sendikanın yeni yönetim kurulu üyeleri burada düzenlenen program ile görevi 10 Yıl süreyle Şube başkanlığını başarılı bir şekilde tamamlayan Mustafa Özdemir’den teslim aldı.

Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şubesinin son 15 yılına imzasını koyan Mustafa Özdemir, sendikanın yeni Şube başkanı Mustafa Çiftci ve yönetim kurulu üyelerine başarılar dilerken, kendisinin Eğitim-Bir-Sen’in bir neferi olarak görev yapmaya devam edeceğini belirtti.

Şube Başkanı Çiftci ise sendikaya çok önemli kazanımlar sağlayan Mustafa Özdemir ve yönetimine yıllar süren fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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