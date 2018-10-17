Çiftçi mağdur, devletin yardım elini uzatmasını bekliyor

NEVŞEHİR(MHA) Çelikbaş, “Son aylarda döviz kurlarındaki dalgalanmalar ne yazık ki tarım girdilerini de olumsuz etkiledi. Gübre ve diğer tarım girdilerine çok önemli oranlarda zam yapıldı. Buna karşın ürünlerimiz ise adeta yerinde saydı. 800 TL’lik şeker gübresi bin 300 TL oldu. Bin 300 TL olan üre gübreleri 2 bin 100 TL civarında satılmaya başlandı. Bu artışlarla birlikte çiftçilerimiz hububat ekiminde çok ciddi manada zorlandı. Bir çok çiftçimiz gübresiz ekim yaptı, baharla birlikte gübre atarız düşüncesiyle. Çiftçilerimiz bu durumdan mağdur. Akaryakıta gelen zamlarla birlikte traktör ekipmanlarına gelen fahiş zamlarda çiftçimizin belini büktü. 800 TL’lik traktör lastiği bin 800 TL oldu. Baharla birlikte ekim yapacak olan çiftçi şimdi kara kara ne yapacağını düşünüyor. Devletimizin çiftçiye sahip çıkarak bu konuda kendilerine el uzatmasını, yardımcı olmasını istiyoruz” diye konuştu.