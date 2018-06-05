Çiçeği burnunda çiftlerin Evet öncesi fotoğraf mekanı; Kızılçukur

Günümüzde artık gelenek haline getirilen yeni çiftlerin düğün fotoğraf mekanlarının başında ise bölgede günbatımının en güzel izlenebildiği Kızılçukur vadisi geliyor.

Kapadokya bölgesine gelen yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra yerli halkında büyük ilgi gösterdiği, hafta içi – hafta sonu ziyaretçileri bulunan Kızılçukur vadisinde hem bu eşsiz güzelliği yerinde gören çiçeği burnunda yeni çiftler, bir yandan da bu eşsiz manzarayla düğün öncesi fotoğraf çektiriyorlar.

Kayseri’den Nevşehir’e, Kızılçukur Vadisine gelen bu çiftlerde evlilikleri süresince bakıp mutlu olacakları düğün fotoğraflarından bir kareyi de Kapadokya’da günbatımı güzelliğinde çektirdiler.