CHP’nin Nevşehir’de 4 ilçe 2 belde belediye başkan adayı belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Nevşehir’de 4 ilçe ve 2 belde belediye başkan adayları belli oldu.

CHP Genel Merkezi tarafından 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde Nevşehir’de Ürgüp, Avanos, Kozaklı, Derinkuyu ilçelerinin yanı sıra Sulusaray ve Çalış Belediye başkan adayları belli oldu. CHP 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan seçimlerde Ürgüp’te Bekir Ödemiş, Avanos’ta Alper İbaş, Kozaklı’da Bülent Öcal, Derinkuyu’da Mustafa Erdem, Sulusaray’da Derviş Dursun ve Çalış’ta Mustafa Ateş ile seçimlere katılacak.