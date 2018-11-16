CHP’nin Derinkuyu Belediye Başkan adayı belli oldu

CHP’nin 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Derinkuyu Belediye başkan adayı belli oldu.

CHP’de ilçe belediye başkan adayları belli olmaya başladı. CHP Genel Merkezi tarafından Ürgüp Belediye Başkan adayı olarak Bekir Ödemiş isminin açıklanmasının ardından Derinkuyu Belediye Başkan adayı da açıklandı. Parti genel merkezi tarafından yapılan açıklamada CHP’nin 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Derinkuyu Belediye Başkan adayı olarak Mustafa Erdem açıklandı.