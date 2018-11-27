CHP’liler TBMM’deydi

NEVŞEHİR(MHA) İl Başkanı Kamil Gülmez,. Merkez İlçe Başkanı Semasi Yücel, Kadın Kolları Başkanı Yeliz Topraktepe, ilçe başkanları ve il yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı heyet CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan’ı meclisteki makamında ziyaret etti.

Ziyarette yaklaşan yerel seçimler öncesi İYİ Parti ve Saadet Partisi ile yapılması beklenen ittifak, Nevşehir’de yerel seçimlerde neler yapılabileceği gibi konuların ele alındığı belirtiliyor.

Yapılan görüşmelerin ardından muhtemelen bu hafta içerisinde netleşmesi beklenen ittifakın ardından Cumhuriyet Halk Partisinin Nevşehir’deki seçime yönelik çalışmalarını hızlandırması hedefleniyor.