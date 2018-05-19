CHP’den 19 Mayıs’a özel kutlama

Valilik önündeki Atatürk anıtına çelenk koyan ardından Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşını okuyan Cumhuriyet Halk Partisi 19 Mayıs özel programına İl Başkanı Kamil Gülmez’in yanı sıra Milletvekili aday adayları Mehmet Bilgin, Fulya Gülşen Altınsoy, Cuma Yorgancı, Merkez ilçe başkanı Semasi Yücel, il, merkez ilçe ve kadın kolları yönetim kurulu üyeleri ile partililer katıldılar.

Programda konuşan CHP İl Başkanı Kamil Gülmez, “Bugün Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının yıldönümünü ve aynı zamanda 19 Mayıs Atatürk’ü anma gençlik ve spor bayramını kutluyoruz. 19 Mayıs bir ulusun var olma ya da yok olma kararının verildiği tarihtir. Emperyalist güçleri kovmak için M. Kemal saraya değil halka gitmiştir. O zamanki zor şartlara rağmen halk Mustafa Kemal’in yaktığı bu kurtuluş mücadelesine inanmıştır. Bu inançla Mustafa Kemal’e her türlü desteği de sağlamıştır. Ülkemiz ne yazık ki yasalarla değil, OHAL ile ve KHK’ler ile yönetilmektedir. Bir tek adam rejimi değişmeli yerine eşitlik, adalet, kalkınma ve bilimin egemen olduğu bir düzen kurulmalıdır” ifadelerinde bulundu.